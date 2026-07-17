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Индекс Мосбиржи уверенно опускается ниже уровня 2000 пунктов

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 17 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,5% и составил 1991,86. Индекс РТС снизился на 1,5% и составил 801,19.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 45,69 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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