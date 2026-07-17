Индекс Мосбиржи уверенно опускается ниже уровня 2000 пунктов
По состоянию на 12:00 мск 17 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,5% и составил 1991,86. Индекс РТС снизился на 1,5% и составил 801,19.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Мечел» ао – 30,34 руб. (+3,01%)
МКБ – 8,43 руб. (+2,17%)
«Лента» – 1700,50 руб. (+2,13%)
«Русгидро» – 0,25 руб. (+2,03%)
«Ренессанс страхование» – 66,50 руб. (+1,90%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Аэрофлот» – 29,13 руб. (-13,82%)
«ЭсЭфАй» – 307,80 руб. (-8,24%)
«Евротранс» – 28,30 руб. (-5,93%)
VK – 120,05 руб. (-5,20%)
«Сегежа» – 0,39 руб. (-4,55%)
Общий объем торгов составил 45,69 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 6,82 млрд руб. (цена 277,56 руб.)
«Газпром» – 3,77 млрд руб. (цена 82,57 руб.)
ВТБ – 3,24 млрд руб. (цена 57,88 руб.)
«Т-Технологии» – 3,13 млрд руб. (цена 230 руб.)
«Лукойл» – 2,58 млрд руб. (цена 4 141 руб.)