«Бизнес-лэнд» допустил техдефолт при выплате купона облигаций серии БО-01

Управляющая компания крупного ТРК «Евролэнд» в Иванове ООО «Бизнес-лэнд» допустила дефолт по выплате купонного дохода за восьмой купонный период по облигациям серии БО-01. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.