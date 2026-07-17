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Главная / Инвестиции /

«Бизнес-лэнд» допустил техдефолт при выплате купона облигаций серии БО-01

Ведомости

Управляющая компания крупного ТРК «Евролэнд» в Иванове ООО «Бизнес-лэнд» допустила дефолт по выплате купонного дохода за восьмой купонный период по облигациям серии БО-01. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выплата купонного дохода должна была быть со 2 апреля по 2 июля. Компания должна была выплатить 17,202 млн руб. по 57,34 руб. на одну облигацию.

Причинами неисполнения указаны недостаток денежных средств и блокировка счетов, вызванная отрицательным сальдо по налогам перед ИФНС.

3 июля «Бизнес-лэнд» допустил технический дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн руб. Эмитент тогда заявил, что планирует полностью выполнить обязательства в ближайшие 10 дней.

В апреле рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Бизнес-лэнд» на уровне B-.ru. Прогноз по кредитному рейтингу – «рейтинг на пересмотре – неопределенный прогноз».

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