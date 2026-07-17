Биржевая цена на бензин А-95 выросла на 4,45%

15 июля Росстат представил данные, что с 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +1,3% и +0,3% соответственно. Больше всего подорожала марка АИ-92 – на 2,4%. На АИ-95 цены выросли на 2,2%, а на АИ-98 – на 1,1%. Дизельное топливо с среднем по России стоит 91,21 руб.