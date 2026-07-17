Биржевая цена на бензин А-95 выросла на 4,45%
Биржевые цены на бензин марки «Премиум-95» (АИ-95) увеличились на 4,45% – до 79 654 руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цены на АИ-92 уменьшились на 0,19% до 69 960 руб. за т. Летнее дизельное топливо прибавило 0,21% и достигло 75 577 руб. за т.
15 июля Росстат представил данные, что с 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +1,3% и +0,3% соответственно. Больше всего подорожала марка АИ-92 – на 2,4%. На АИ-95 цены выросли на 2,2%, а на АИ-98 – на 1,1%. Дизельное топливо с среднем по России стоит 91,21 руб.
Ранее в Банке России заявили, что данные по инфляции за первые недели июля свидетельствуют о постепенном переносе возросших издержек на топливо в потребительские цены. По оценке аналитиков регулятора, рост потребительских цен в июне существенно ускорился, однако главным образом это было обусловлено временными факторами. При этом эксперты ЦБ предупреждают, что удорожание топлива может сказаться как на инфляционных ожиданиях, так и на дальнейшей динамике инфляции.