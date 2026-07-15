Росстат: цены на бензин за неделю выросли на 2,3%

Ранее в Банке России заявили, что данные по инфляции за первые недели июля свидетельствуют о постепенном переносе возросших издержек на топливо в потребительские цены. По оценке аналитиков регулятора, рост потребительских цен в июне существенно ускорился, однако главным образом это было обусловлено временными факторами. При этом эксперты ЦБ предупреждают, что удорожание топлива может сказаться как на инфляционных ожиданиях, так и на дальнейшей динамике инфляции.