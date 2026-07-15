Росстат: цены на бензин за неделю выросли на 2,3%
С 7 по 13 июля потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а на дизель – на 3,2%. Такие данные сообщил Росстат.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +1,3% и +0,3% соответственно. Больше всего подорожала марка АИ-92 – на 2,4%. На АИ-95 цены выросли на 2,2%, а на АИ-98 – на 1,1%. Дизельное топливо с среднем по России стоит 91,21 руб.
На АЗС в Москве бензин АИ-92 можно было приобрести по цене от 63,19 до 122,00 руб., АИ-95 – от 69,39 до 148,00 руб., АИ-98 и выше – от 94,93 до 105,90 руб. за литр.
Ранее в Банке России заявили, что данные по инфляции за первые недели июля свидетельствуют о постепенном переносе возросших издержек на топливо в потребительские цены. По оценке аналитиков регулятора, рост потребительских цен в июне существенно ускорился, однако главным образом это было обусловлено временными факторами. При этом эксперты ЦБ предупреждают, что удорожание топлива может сказаться как на инфляционных ожиданиях, так и на дальнейшей динамике инфляции.
10 июля вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. По словам вице-премьера, существуют также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.