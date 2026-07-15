Новак: нужно приоритетно снабжать бензином машины торговых сетей
Штаб по топливу изучил вопрос приоритетных поставок ресурса для транспорта, который перевозит продукты питания, и основных торговый сетей, сообщил «Вестям» вице-премьер РФ Александр Новак.
«Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», – сказал он.
По словам Новака, на встрече в том числе присутствовали представители крупных торговых сетей России. Он подчеркнул, что Минсельхоз и Минэнерго совместно с бизнесом занимаются обеспечением топливом этих компаний в приоритетном порядке.
10 июля Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. По словам вице-премьера, существуют также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.
8 июля Новак выступал на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Он отмечал, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями.