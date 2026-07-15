Новак: нужно приоритетно снабжать бензином машины торговых сетей

10 июля Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. По словам вице-премьера, существуют также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.