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Главная / Бизнес /

Новак: нужно приоритетно снабжать бензином машины торговых сетей

Ведомости

Штаб по топливу изучил вопрос приоритетных поставок ресурса для транспорта, который перевозит продукты питания, и основных торговый сетей, сообщил «Вестям» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», – сказал он.

По словам Новака, на встрече в том числе присутствовали представители крупных торговых сетей России. Он подчеркнул, что Минсельхоз и Минэнерго совместно с бизнесом занимаются обеспечением топливом этих компаний в приоритетном порядке.

10 июля Новак говорил, что на российском рынке есть дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Он пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. По словам вице-премьера, существуют также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.

8 июля Новак выступал на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Он отмечал, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями.

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