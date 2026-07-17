«СОГАЗ-ЖИЗНЬ» получила лицензию УК для развития долевого страхования жизни

В компании отметили, что собственная лицензия управляющей компании позволит формировать более гибкие инвестиционные стратегии с учетом запросов клиентов, а также в перспективе предлагать продукты с более прозрачной инфраструктурой и конкурентной доходностью. Кроме того, клиенты смогут управлять накоплениями напрямую через страховщика.