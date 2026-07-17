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Главная / Финансы /

«СОГАЗ-ЖИЗНЬ» получила лицензию УК для развития долевого страхования жизни

Ведомости

Страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» получила от ЦБ лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Об этом сообщили в организации.

Полученная лицензия позволит компании самостоятельно создавать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в рамках программ долевого страхования жизни (ДСЖ).

В компании отметили, что собственная лицензия управляющей компании позволит формировать более гибкие инвестиционные стратегии с учетом запросов клиентов, а также в перспективе предлагать продукты с более прозрачной инфраструктурой и конкурентной доходностью. Кроме того, клиенты смогут управлять накоплениями напрямую через страховщика.

18 июня Банк России представил обновленные правила продаж долевого страхования жизни. Проект предусматривает уточнение требований к раскрытию информации для клиентов, а также случаев, когда они смогут отказаться от договора при изменении правил управления ПИФов.

Долевое страхование жизни формально появилось на российском рынке в 2025 г. Продукт сочетает страхование жизни с инвестициями в паевые фонды, при этом клиент самостоятельно выбирает инвестиционную стратегию, а его средства учитываются отдельно от активов страховой компании.

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