ЦБ доработал правила продаж долевого страхования жизни

Продают ДСЖ страховые компании, в том числе через банки. Но управление портфелем паев может осуществляться страховщиком, если он получает соответствующую лицензию управляющей компании (УК), дающую право управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Либо страховщик передает средства клиентов УК, которая и занимается дальнейшим инвестированием и управлением активами. ЦБ следит, чтобы продавцы честно раскрывали клиенту условия, риски и комиссии и не выдавали продукт за вклад. После покупки есть короткий срок (14 дней), в течение которого можно отказаться от полиса и вернуть деньги. За 2025 г. россияне оформили полисы ДСЖ на 39 млрд.