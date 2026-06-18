ЦБ доработал правила продаж долевого страхования жизни

ЦБ доработал правила продаж долевого страхования жизниРегулятор предложил скорректировать требования к информированию клиентов и порядок отказа от договоров
Банк России подготовил изменения в действующее регулирование долевого страхования жизни (ДСЖ). Документ предусматривает корректировку требований к раскрытию информации для клиентов, а также уточняет случаи, когда они смогут отказаться от договора при изменении правил управления паевыми инвестиционными фондами. Проект указания опубликован на сайте ЦБ для общественного обсуждения.
ДСЖ появилось на рынке формально в 2025 г., этот продукт сочетает страхование жизни с инвестициями в паевые фонды. Его главная особенность – клиент сам выбирает стратегию инвестирования, а его деньги хранятся отдельно от средств страховой компании.
Продают ДСЖ страховые компании, в том числе через банки. Но управление портфелем паев может осуществляться страховщиком, если он получает соответствующую лицензию управляющей компании (УК), дающую право управлять инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Либо страховщик передает средства клиентов УК, которая и занимается дальнейшим инвестированием и управлением активами. ЦБ следит, чтобы продавцы честно раскрывали клиенту условия, риски и комиссии и не выдавали продукт за вклад. После покупки есть короткий срок (14 дней), в течение которого можно отказаться от полиса и вернуть деньги. За 2025 г. россияне оформили полисы ДСЖ на 39 млрд.
Что предлагает ЦБ
Первый блок изменений касается ключевого информационного документа (КИД), который страховщики обязаны предоставлять клиентам перед заключением договора ДСЖ. Сейчас правила требуют предупреждать клиента о том, что страховая выплата может оказаться меньше суммы уплаченной премии, но одновременно с этим некоторые договоры предусматривают полную гарантию возврата капитала даже при снижении стоимости инвестиционных паев. В связи с этим ЦБ предлагает не включать информацию о возможной потере части вложенных средств в КИД, если договор предусматривает полную защиту капитала. Это не будет вводить клиента в заблуждение.
Второй блок мер затрагивает право страхователя отказаться от договора в случае изменения правил доверительного управления открытыми паевыми инвестфондами (в части состава и структуры фонда), на базе которых формируется доходная часть продукта. Сейчас клиент может расторгнуть договор в случае изменения правил доверительного управления вне зависимости от того, чем обусловлены такие изменения (например, регулированием ЦБ). Поэтому ЦБ хочет ограничить такое право в случаях, когда изменения вызваны требованиями законодательства или нормативными актами самого регулятора. Основания для отказа от договора в случае изменения типа фонда, увеличения вознаграждения управляющей компании или роста расходов фонда сохраняются.
Отдельно прописаны возможности отказа от договора в случае изменений в закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ). В декабре 2024 г. были приняты поправки в законодательство об инвестиционных фондах, которые расширили перечень вопросов, по которым владельцы паев могут принимать решения на общем собрании. В связи с этим ЦБ предлагает расширить перечень оснований для отказа от договора ДСЖ в случае изменений правил доверительного управления ЗПИФов. Такое право может появиться у страхователя, если изменения затрагивают права владельцев паев определенного класса либо связаны с конвертацией паев между различными классами.
Кроме того, ЦБ предлагает урегулировать ситуацию с владельцами паев, не имеющими права голоса на общем собрании. У страхователя, не имеющего права голоса, появляется возможность погасить паи, если на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием, ему уже принадлежали не дающие голоса паи.
Что думают страховщики
Предложенные изменения в регулировании ДСЖ являются ожидаемыми и могут способствовать развитию этого сегмента, говорит представитель «Согласие-вита». Продукт пока остается новым для российского рынка, и его распространение сдерживается в том числе регуляторными ограничениями. При этом текущие поправки рассматриваются лишь как первый этап реформы, подчеркнул представитель страховой компании: для более активного роста сегмента потребуется дальнейшее совершенствование регулирования.
Несмотря на то что ДСЖ пока не получило широкого распространения, интерес к продукту может вырасти по мере снижения ставок по банковским вкладам, считает руководитель юридической дирекции и GR «Совкомбанк страхование жизни» Игорь Дячишин. По его словам, снижение доходности депозитов будет стимулировать клиентов искать альтернативные инвестиционные инструменты, что может привести к перетоку части средств в ДСЖ. На этом фоне страховщики в ближайшее время будут стремиться активнее наращивать продажи таких продуктов, считает Дячишин.
Из-за особенностей продукта объемы продаж ДСЖ в 2026 г., вероятно, не смогут повторить результаты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в период его наибольшей популярности, считает представитель «Согаз-жизни». В компании поддерживают предлагаемые регулятором изменения.
Поправки делают регулирование долевого страхования жизни более предсказуемым и снижают юридические риски при запуске новых продуктов, говорит представитель «МАКС жизни». В компании также поддержали инициативу не включать в КИД предупреждение о риске потери вложенных средств по договорам с полной гарантией возврата капитала: действующая норма могла вводить клиентов в заблуждение и снижать доверие к продукту.
Без корректировки регулирования продукт рискует и дальше развиваться медленными темпами, считает директор по сберегательным продуктам «Росгосстрах жизни» Борис Борзунов. Перспективы рынка ДСЖ он напрямую связывает с дальнейшими регуляторными изменениями. Пока продукт не станет как минимум сопоставимым по привлекательности с прямыми инвестициями в ПИФы, ожидать его активного роста преждевременно, отмечает Борзунов.