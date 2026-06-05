Голикова оценила экономический эффект диспансеризации в 2,1 трлн рублей за год

Голикова оценила экономический эффект диспансеризации в 2,1 трлн рублей за годРаннее выявление болезней снизит объемы стационарной помощи в пользу амбулаторной
В 2025 г. постепенный переход от лечебной к предупредительной модели здравоохранения дал суммарный экономический эффект в 2,1 трлн руб. Об этом на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего на профосмотры и диспансеризацию в прошлом году государство потратило 295 млрд руб., а окупаемость этих вложений, по словам Голиковой, составила 7 руб. на каждый выделенный рубль.
При этом самой затратной статьей в структуре расходов системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 г. осталась стационарная помощь. Стоимость одного койко-дня по программе госгарантий составила 8500 руб., цена дня лечения в дневном стационаре – 4200 руб., а одного амбулаторного посещения в связи с заболеванием – всего 1250 руб. Последняя опция дешевле суток госпитализации в 6,8 раз, отметила Голикова.
На финансирование круглосуточных стационаров в 2025 г. было направлено 45% бюджета ОМС, дневных – около 10%. На амбулаторную помощь пришлось 38% средств системы, еще 7% – на прочие виды медпомощи. Вместе с тем перераспределение расходов за счет своевременного выявления заболеваний, не требующих лечения в стационаре, дало бы потенциальный экономический эффект в 215 млрд руб. ежегодно. «Очевидно, что, несмотря на все усилия, мы пока в этой части не дотягиваем», – констатировала вице-премьер.
Она уточнила, что с каждым десятилетием жизни человека количество случаев оказания специализированной медпомощи в рамках ОМС увеличивается на 25-30%. Наибольшее число госпитализаций приходится на возрастную группу 66-75 лет, а самые дорогостоящие случаи лечения – инфаркты, инсульты, онкология, сахарный диабет и их осложнения – на 56–65 лет. В связи с этим наиболее перспективными для профилактики Голикова назвала категории граждан 26-35 и 36-45 лет. При выявлении у них предрисков формирование заболеваний можно отсрочить на 15 лет и более, подчеркнула она.
Охват младших возрастных групп россиян обследованиями в центрах медицины здорового долголетия также обеспечит рост производительности труда на 15% в год, снижение обращаемости за госпитализациями на 20% ежегодно и сохранение не менее 215 000 жизней за тот же период. Помимо прочего, это позволит перераспределить 393 млрд руб. со стационарной на амбулаторную помощь.
Такой процесс идет уже достаточно давно, и это правильное направление, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Когда государство делает приоритетом профилактику, люди реже оказываются в больницах с тяжелыми осложнениями хронических заболеваний – и эту тенденцию эксперт уже отмечает в России. Он уточнил, что с каждым годом все больше людей своевременно проходят чекапы на онкозаболевания и болезни системы кровообращения, в связи с чем «могут спокойно лечиться амбулаторно».
Что влияло на структуру расходов ОМС
По словам Мелик-Гусейнова, в озвученной Голиковой структуре расходов ОМС не учтены льготные программы лекарственного обеспечения – если их добавить, доля амбулаторной помощи окажется чуть выше. Тем не менее текущий показатель он считает недостаточным. При благоприятном сценарии доля расходов на амбулаторную помощь может вырасти до 45%, но резко увеличивать ее нельзя, чтобы не пострадали доступность и качество медицины, подчеркнул эксперт.
Нужно продолжать внедрять стационарозамещающие технологии, подчеркнула ведущий эксперт «Актион Медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Среди них эксперт упомянула хирургию одного дня с быстрой передачей пациентов под наблюдение в амбулаторное звено и масштабный проект по «здоровью здоровых». В ходе него население нужно приучить к поддержанию здорового образа жизни, регулярным чек-апам и посещению врачей.
Сейчас перестройке системы оказания медпомощи мешают кадровый дефицит в первичном звене, а также устаревшее оборудование и технологии, указала эксперт. Есть проблема и с финансированием – предварительно необходимо радикально изменить ценовые стимулы, т.е. повысить тарифы ОМС за амбулаторные процедуры и одновременно снизить за стационарные. Впрочем, даже в этом случае безболезненный переход к предупредительной модели здравоохранения возможен только через 10-15 лет, считает Журавлева.