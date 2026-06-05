Голикова оценила экономический эффект диспансеризации в 2,1 трлн рублей за год

Она уточнила, что с каждым десятилетием жизни человека количество случаев оказания специализированной медпомощи в рамках ОМС увеличивается на 25-30%. Наибольшее число госпитализаций приходится на возрастную группу 66-75 лет, а самые дорогостоящие случаи лечения – инфаркты, инсульты, онкология, сахарный диабет и их осложнения – на 56–65 лет. В связи с этим наиболее перспективными для профилактики Голикова назвала категории граждан 26-35 и 36-45 лет. При выявлении у них предрисков формирование заболеваний можно отсрочить на 15 лет и более, подчеркнула она.