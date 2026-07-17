«Синара-ТМ» зафиксировала объем двух выпусков облигаций на 15 млрд рублей

По бондам предусмотрены ежемесячные купоны. По флоатеру 001P-07 – переменные. Выплаты рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред 425 б. п. По облигациям серии 001P-08 предусмотрены купоны со ставкой 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,27% годовых.