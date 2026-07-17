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«Синара-ТМ» зафиксировала объем двух выпусков облигаций на 15 млрд рублей

Ведомости

АО «Синара – Транспортные машины» (входит в группу «Синара») зафиксировало объем пятилетних облигаций 001P-07 с плавающей ставкой на уровне 6 млрд руб. и 001P-08 с фиксированной ставкой на уровне 9 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

По бондам предусмотрены ежемесячные купоны. По флоатеру 001P-07 – переменные. Выплаты рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред 425 б. п. По облигациям серии 001P-08 предусмотрены купоны со ставкой 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,27% годовых.

Сбор заявок прошел 17 июля. Техразмещение запланировано на 21 июля. Срок до оферты обоих выпусков «Синара – ТМ» составит три года. Цена размещения облигаций и их номинал совпадают – 1000 руб. Выпуск 001Р-08 будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-07 – только квалифицированным инвесторам.

«Синара – транспортные машины» – производитель железнодорожной техники. В 2025 г. выручка холдинга по МСФО достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 3,8% в сравнении с 2024 г. К концу периода отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 против 3,4 в 2024 г.

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