Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Транснефть» рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Это следует из сообщения в центре корпоративной информации.
Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным.
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2025 г. упала на 21,4% и составила 336,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб.
В I квартале 2026 г. «Транснефть» также сократила чистую прибыль на 9%, получив 72,96 млрд руб. Выручка в I квартале составила 361,22 млрд руб., сохранившись на уровне прошлого года.