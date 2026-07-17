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Главная / Инвестиции /

Соцсеть Трампа запустит API для трейдеров

Ведомости

Социальная сеть Truth Social президента США Дональда Трамп планирует запустить Truth API, которая позволит инвесторам и трейдерам в режиме реального времени получать публикации из соцсети. Это следует из сообщения Trump Media & Technology.

Сервис предназначен для инвестиционных фондов, банков, алгоритмических торговых компаний, а также аналитических платформ.

«Truth API использует стандартные для отрасли методы доставки, чтобы отправлять сообщения Truth Social нашим клиентам за миллисекунды. Ожидается, что сервис обеспечит круглосуточное покрытие и будет включать в себя архив сообщений начиная с 2022 г.», – говорится в релизе.

16 июля CNN в своем расследовании сообщил, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций. Журналисты обнаружили 44 случая, когда Трамп приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них в соцсети.

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