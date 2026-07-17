Соцсеть Трампа запустит API для трейдеров

16 июля CNN в своем расследовании сообщил, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций. Журналисты обнаружили 44 случая, когда Трамп приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них в соцсети.