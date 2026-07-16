CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 компаний после покупки их акций
Президент США Дональд Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций. Об этом сообщил CNN в своем расследовании.
Журналисты сопоставили публикации Трампа в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией и обнаружили как минимум 44 случая, когда президент приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них, их руководителях или продукции. В ряде случаев Трамп также анонсировал решения администрации, которые потенциально могли принести этим компаниям выгоду.
В качестве примера CNN приводит Nvidia. За несколько дней до публикации в апреле 2025 г., в которой американский лидер сообщил о планах компании строить в США суперкомпьютеры для искусственного интеллекта и пообещал ускорить выдачу необходимых разрешений, он приобрел акции производителя чипов на сумму от $200 000 до $500 000.
Согласно расследованию, среди компаний, акции которых Трамп активно покупал и одновременно упоминал в публикациях, были также Tesla, Apple, GE Aerospace, Eli Lilly и American Eagle Outfitters. При этом журналисты отмечают, что большинство сделок президента не сопровождалось публикациями, а прямых доказательств того, что посты были направлены на рост стоимости принадлежащих ему активов, нет.
В Белом доме отвергли обвинения в конфликте интересов. По словам пресс-секретаря Анны Келли, активы Трампа находятся под управлением независимых финансовых организаций на дискреционных счетах, а сам президент и члены его семьи не участвуют в выборе конкретных инвестиций и не контролируют сделки.
В то же время опрошенные CNN эксперты по вопросам этики указали, что Трамп, в отличие от большинства своих предшественников, не передал активы в «слепой траст», поэтому может знать, какими акциями владеет. По их мнению, подобная практика создает риск конфликта интересов и подрывает доверие к институту президентства.
3 июля CNBC News сообщал, что Трамп во время резкого снижения американского фондового рынка в апреле 2025 г. значительно увеличил объем сделок по покупке акций крупнейших технологических компаний.