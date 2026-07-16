CNN: Трамп продвигал в Truth Social более 20 компаний после покупки их акций

Согласно расследованию, среди компаний, акции которых Трамп активно покупал и одновременно упоминал в публикациях, были также Tesla, Apple, GE Aerospace, Eli Lilly и American Eagle Outfitters. При этом журналисты отмечают, что большинство сделок президента не сопровождалось публикациями, а прямых доказательств того, что посты были направлены на рост стоимости принадлежащих ему активов, нет.