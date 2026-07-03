CNBC: Трамп массово покупал акции ИТ-компаний во время падения рынка

16 мая NZZ со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США писал, что Трамп перед поездкой в Китай инвестировал в акции Apple и Nvidia. Согласно документу, с января по март Трамп и его семья задекларировали более 3600 транзакций общей стоимостью от $250 до $750 млн. Вложения в бумаги Nvidia и Apple составили от $1 до $5 млн. В числе инвестиций также фигурируют акции Palantir Technologies и Boeing. Кроме того, NZZ обратила внимание на сделки с бумагами Paramount Global и Warner Bros. Discovery, которые готовятся к слиянию и ожидают одобрения властей.