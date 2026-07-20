Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 12%
По состоянию на 09:45 мск 20 июля цена акций Ozon снизилась на 11,95% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2601 руб. Объем торгов составил 1,78 млрд руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций Ozon составила 2979 руб., оборот торгов достиг 2,46 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 34,3%.
Инвесторы переоценивают новые риски для складов компании на фоне атак БПЛА, говорят аналитики.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).