Дивидендные гэпы держат индекс Мосбиржи в минусе
По состоянию на 12:00 мск 20 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,60% и составил 1927,00. Индекс РТС снизился на 1,60% и составил 774,31.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 27,15 руб. (+7,91%)
«Русагро» – 58,10 руб. (+5,88%)
Инарктика – 279,20 руб. (+5,25%)
«Норникель» – 100,38 руб. (+3,94%)
«Русгидро» – 0,26 руб. (+3,57%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Транснефть» – 997 руб. (-15,89%)
ВТБ – 51,97 руб. (-12,52%)
Сбербанк ао – 247,14 руб. (-11,64%)
Сбербанк ап – 249,57 руб. (-11,56%)
Ozon – 2 657 руб. (-10,02%)
В основной своей массе рынок растет, но акции Сбербанка, ВТБ и «Траснефти», которые сегодня торгуются без дивидендов, утянули индекс вниз.
Общий объем торгов составил 73,45 млрд руб.