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Главная / Инвестиции /

Дивидендные гэпы держат индекс Мосбиржи в минусе

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 20 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,60% и составил 1927,00. Индекс РТС снизился на 1,60% и составил 774,31.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

В основной своей массе рынок растет, но акции Сбербанка, ВТБ и «Траснефти», которые сегодня торгуются без дивидендов, утянули индекс вниз.

Общий объем торгов составил 73,45 млрд руб.

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