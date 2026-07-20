Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «ЭсЭфАй»
Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям инвестиционного холдинга ПАО «ЭсЭфАй» в период с 16:15 мск до 16:45 мск. Об этом сообщается на сайте площадки.
По состоянию на 16:11 мск цена акций составила 346,4 руб., что на 21,80% выше стоимости закрытия предыдущего дня. На Мосбирже заявили, что дискретный аукцион проводится в режиме основных торгов T+. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.
По данным на 16:37 мск, акции «ЭсЭфАй» торгуются по 346 руб. Объем торгов к этому моменту составил 13,44 млн руб.
26 марта SFI опубликовал годовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль холдинга составила 20,8 млрд руб. Ее основным источником стала прибыль от прекращенной деятельности в размере 16,2 млрд руб., которая включает результаты «Европлана». Прибыль от продолжающейся деятельности составила 4,6 млрд руб.
В декабре 2025 г. SFI закрыл сделку по продаже 87,5% «Европлана» Альфа-банку за 50,8 млрд руб. Еще 6,1 млрд руб. холдинг в соответствии с условиями сделки получил от самой лизинговой компании в качестве дивидендов за девять месяцев 2025 г.