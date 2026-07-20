Цена акций «Фикс Прайса» на Мосбирже выросла на 5,2%
По состоянию на 17:50 мск 20 июля цена акций «Фикс Прайса» выросла на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,37 руб. Объем торгов составил 64,10 млн руб.
На закрытие торгов 17 июля цена акций «Фикс Прайса» составила 0,35 руб., оборот торгов достиг 67,52 млн руб.
«Фикс Прайс» – крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая работает под брендом Fix Price. Создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. На начало 2026 г. насчитывала 7865 магазинов в 81 регионе России, а также в странах СНГ, Монголии и ОАЭ. Входит в сотню крупнейших российских компаний по выручке. Контролирующим акционером является Сергей Ломакин, в свободном обращении на начало 2026 г. было 16% акций.