Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SNGS14,23+9,21%CNY Бирж.11,641+0,61%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI111,61+0,65%RGBITR747,9+0,74%
Главная / Инвестиции /

Рынок акций завершает день бодрым ростом

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 20 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,99% и составил 1 997,42. Индекс РТС вырос на 2,10% и составил 803,45.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 150,45 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк ао – 28,53 млрд руб. (цена 259,05 руб.)

  • Ozon – 14,48 млрд руб. (цена 2 778 руб.)

  • ВТБ – 11,12 млрд руб. (цена 55,66 руб.)

  • «Т-Технологии» – 9,91 млрд руб. (цена 237,72 руб.)

  • «Газпром» – 8,68 млрд руб. (цена 82,62 руб.)

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте