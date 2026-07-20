Рынок акций завершает день бодрым ростом
По состоянию на 18:40 мск 20 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,99% и составил 1 997,42. Индекс РТС вырос на 2,10% и составил 803,45.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Транснефть» – 1024,80 руб. (-13,55%)
Сбербанк ао – 259,05 руб. (-7,21%)
Сбербанк ап – 261,88 руб. (-7,09%)
ВТБ – 55,66 руб. (-6,38%)
Ozon – 2 778 руб. (-5,79%)
Общий объем торгов составил 150,45 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 28,53 млрд руб. (цена 259,05 руб.)
Ozon – 14,48 млрд руб. (цена 2 778 руб.)
ВТБ – 11,12 млрд руб. (цена 55,66 руб.)
«Т-Технологии» – 9,91 млрд руб. (цена 237,72 руб.)
«Газпром» – 8,68 млрд руб. (цена 82,62 руб.)