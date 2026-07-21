Цена акций «Лукойла» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 12:38 мск 21 июля цена акций «Лукойла» снизилась на 2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 4250,50 руб. Объем торгов составил 3,34 млрд руб.
На закрытие торгов 20 июля цена акций «Лукойла» составила 4215,50 руб., оборот торгов достиг 9,07 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Лукойла» снизилась на 31,1%.
Нефтяная компания «Лукойл» («Лукойл») – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России и мире. Занимает около 2% мировой добычи нефти и 1% запасов углеводородов. Компания была создана в 1991 г. за счет объединения предприятий Западной Сибири «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а также перерабатывающих предприятий «Пермнефтеоргсинтез», Волгоградского и Новоуфимского нефтеперерабатывающих заводов. Запасы углеводородов составляют 15 млрд барр., объем переработки превышает 54 млн т, а количество АЗС – около 5300 ед. Всего в компании трудятся более 100 000 работников. Входит в пятерку крупнейших компаний России по выручке. Среди основных акционеров – бывший президент компании Вагит Алекперов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 55% акций.