Цена акций «Всеинструменты.ру» на Мосбирже выросла на 7%

«Всеинструменты.ру» – онлайн-гипермаркет для ремонта и строительства, один из крупнейших игроков на российском DIY-рынке (do it yourself – «сделай сам»), основанный в 2006 г. Предлагает 2 млн товаров, имеет свыше 1000 пунктов выдачи и ежедневно отгружает 40 000 заказов. Входит в десятку крупнейших в России онлайн-гипермаркетов, ежемесячный трафик превышает 50 млн посетителей. Компания также выпускает продукцию собственных торговых марок Inforce, Grizzly и Gigant. Контролируют компанию ее основатели Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.