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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Всеинструменты.ру» на Мосбирже выросла на 7%

Ведомости

По состоянию на 16:14 мск 21 июля цена акций «Всеинструменты.ру» выросла на 7,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 58,29 руб. Объем торгов составил 78,85 млн руб.

На закрытие торгов 20 июля цена акций «Ви.ру» составила 53,60 руб., оборот торгов достиг 81,74 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Ви.ру» снизилась на 24%.

«Всеинструменты.ру» – онлайн-гипермаркет для ремонта и строительства, один из крупнейших игроков на российском DIY-рынке (do it yourself – «сделай сам»), основанный в 2006 г. Предлагает 2 млн товаров, имеет свыше 1000 пунктов выдачи и ежедневно отгружает 40 000 заказов. Входит в десятку крупнейших в России онлайн-гипермаркетов, ежемесячный трафик превышает 50 млн посетителей. Компания также выпускает продукцию собственных торговых марок Inforce, Grizzly и Gigant. Контролируют компанию ее основатели Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.

30 апреля совет директоров ПАО «Ви.ру» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 4 руб. на обыкновенную акцию.

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