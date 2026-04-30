Совет директоров «Всеинструменты.ру» рекомендовал дивиденды за I квартал
Совет директоров ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 4 руб. на обыкновенную акцию.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 22 июня.
28 апреля «Ви.ру» опубликовало отчет по РСБУ за январь – март текущего года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 2,02 млрд руб. против убытка в размере 12,72 млн руб. в предыдущем году. Выручка достигла 2,02 млрд руб. Валовая прибыль составила 2,02 млрд руб.
18 марта акционеры компании одобрили дивиденды на 1 млрд руб. за 2025 г. Они будут выплачены в размере 2 руб. на обыкновенную акцию.
В прошлом году выручка «Ви.ру» по МСФО увеличилась на 7,5% год к году и достигла 182,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 16% и составила 59,5 млрд руб. Чистая прибыль показала рост в пять раз до 3,4 млрд руб.