Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,981+0,63%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,25+0,66%RTSI1 119,09+0,77%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Всеинструменты.ру» рекомендовал дивиденды за I квартал

Совет директоров ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 4 руб. на обыкновенную акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 22 июня.

28 апреля «Ви.ру» опубликовало отчет по РСБУ за январь – март текущего года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 2,02 млрд руб. против убытка в размере 12,72 млн руб. в предыдущем году. Выручка достигла 2,02 млрд руб. Валовая прибыль составила 2,02 млрд руб.

18 марта акционеры компании одобрили дивиденды на 1 млрд руб. за 2025 г. Они будут выплачены в размере 2 руб. на обыкновенную акцию.

В прошлом году выручка «Ви.ру» по МСФО увеличилась на 7,5% год к году и достигла 182,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 16% и составила 59,5 млрд руб. Чистая прибыль показала рост в пять раз до 3,4 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её