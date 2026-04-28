Чистая прибыль «Всеинструменты.ру» составила 2,02 млрд рублей в I квартале
Чистая прибыль ПАО «Ви.ру» (бренд «Всеинструменты.ру») по РСБУ по итогам января – марта 2026 г. составила 2,02 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 12,72 млн руб. в предыдущем году.
Выручка компании за отчетный период достигла 2,02 млрд руб. Валовая прибыль составила 2,02 млрд руб.
По итогам 2025 г. выручка «Ви.ру» по МСФО увеличилась на 7,5% в годовом выражении до 182,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 16% и достигла 59,5 млрд руб. Чистая прибыль продемонстрировала рост в пять раз и составила 3,4 млрд руб. EBITDA IFRS 16 возросла на 37% до 17,6 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 9,6%.
18 марта акционеры компании одобрили дивиденды на 1 млрд руб. за прошлый год. Дивиденды выплатят в размере 2 руб. на обыкновенную акцию.