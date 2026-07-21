Цена привилегированных акций «Мечела» выросла на 5%
По состоянию на 17:21 мск 21 июля цена привилегированных акций «Мечела» выросла на 5,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 36 руб. Объем торгов составил 140,85 млн руб.
На закрытие торгов 20 июля цена привилегированных акций «Мечела» составила 32,70 руб., оборот торгов достиг 268,21 млн руб.
За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Мечела» снизилась на 56,9%.
«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основана в 2003 г. Группа объединяет более 20 промышленных предприятий, которые работают в единой производственной цепочке: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Реализует продукцию на российских и зарубежных рынках. В 2024 г. добыл 10,9 млн т угля и произвел 3,4 млн т стали.
30 июля акционеры «Мечела» на годовом собрании утвердили решение о невыплате дивидендов за 2025 г. Последний раз полноценные дивиденды по акциям «Мечела» выплачивались за 2020 г. Тогда размер выплат составил 1,17 руб. на привилегированную акцию.