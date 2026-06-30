«Мечел» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год
Последний раз полноценные дивиденды по акциям «Мечела» выплачивались за 2020 г. Тогда размер выплат составил 1,17 руб. на привилегированную акцию.
Выручка компании по МСФО за 2025 г. упала на 26% относительно 2024 г. и достигла 287 млрд руб. Валовая прибыль снизилась до 44,7 млрд руб. по сравнению со 102 млрд руб. годом ранее. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб.
Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% в предыдущем году. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на 31 декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец 2024 г.
25 декабря 2025 г. директор финансового управления «Мечела» Александр Овчинников заявил, что компания по итогам договоренностей с банками-кредиторами снизила нагрузку на денежный поток в 2025–2026 гг. на около 132 млрд руб. В итоге снижение нагрузки по основному долгу составило 91 млрд руб., еще порядка 41 млрд руб. – по процентным и лизинговым платежам.