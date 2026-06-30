«Мечел» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% в предыдущем году. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на 31 декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец 2024 г.