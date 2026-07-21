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Рынок акций завершает день уверенным ростом

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 21 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,40% и составил 2068,75. Индекс РТС вырос на 3,09% и составил 829,64.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 147,04 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • Сбербанк ао – 18,95 млрд руб. (цена 263,05 руб.)

  • ГК «Самолет» – 10,39 млрд руб. (цена 298,60 руб.)

  • «Газпром» – 9,63 млрд руб. (цена 86,52 руб.)

  • ВТБ – 8,89 млрд руб. (цена 57,03 руб.)

  • «Т-Технологии» – 7,80 млрд руб. (цена 247,60 руб.)

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