Рынок акций завершает день уверенным ростом
По состоянию на 18:40 мск 21 июля индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,40% и составил 2068,75. Индекс РТС вырос на 3,09% и составил 829,64.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 49,80 руб. (-4,80%)
Банк «Санкт-Петербург» ао – 239,25 руб. (-3,07%)
VK – 139,95 руб. (-1,89%)
«Инарктика» – 295,50 руб. (-0,87%)
Ozon – 2 870 руб. (-0,83%)
Общий объем торгов составил 147,04 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
Сбербанк ао – 18,95 млрд руб. (цена 263,05 руб.)
ГК «Самолет» – 10,39 млрд руб. (цена 298,60 руб.)
«Газпром» – 9,63 млрд руб. (цена 86,52 руб.)
ВТБ – 8,89 млрд руб. (цена 57,03 руб.)
«Т-Технологии» – 7,80 млрд руб. (цена 247,60 руб.)