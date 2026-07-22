Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 5,6%
По состоянию на 08:30 мск 22 июля цена акций Ozon снизилась на 5,6% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2711,50 руб. Объем торгов составил 1,163 млрд руб.
На закрытие торгов 21 июля цена акций Ozon составила 2902,50 руб., оборот торгов достиг 6,04 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 35%.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).