Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 5,6%

Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).