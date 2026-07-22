Российский рынок акций умеренно снижается
По состоянию на 12:00 мск 22 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2065,17. Индекс РТС снизился на 0,65% и составил 828,19.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Озон фармацевтика» – 49,50 руб. (+19,92%)
«Евротранс» – 45,85 руб. (+7,98%)
«Селигдар» – 33,15 руб. (+4,44%)
«Русснефть» – 81 руб. (+4,29%)
«Русал» – 22,70 руб. (+2,30%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 35,93 млрд руб.