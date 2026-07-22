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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций умеренно снижается

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 22 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,65% и составил 2065,17. Индекс РТС снизился на 0,65% и составил 828,19.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 35,93 млрд руб.

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