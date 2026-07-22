Госдума приняла закон о наделении ВЭБ.РФ статусом организации по инвестпроектам
Как сообщил представитель ВЭБ.РФ «Ведомостям», этот статус закрепляет за госкорпорацией функции по комплексному сопровождению инвесторов. Компания будет оказывать им информационно-консультационную поддержку, обеспечивать их взаимодействие с властью и институтами развития. Кроме того, ВЭБ.РФ продолжит содействие регионам в подготовке инвестиционных предложений.
Госкорпорация также включается в региональный инвестиционный стандарт. Это позволит ей участвовать в формировании инвестиционных деклараций субъектов России. Представители компании также будут входить в состав региональных инвестиционных комитетов. Сопровождение коснется крупных и стратегически значимых проектов объемом инвестиций от 10 млрд руб.
Представитель ВЭБ.РФ отметил, что в ходе пилотной работы корпорация уже подписала дорожные карты и начала проводить консультации по новым инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций более 200 млрд руб.
«Система InvestRussia расширяется, предусматривая стимулы как для частной, так и публичной стороны. Наряду с комплексным сопровождением инвесторов экспертиза ВЭБа задействуется для регионов – формируются готовые инвестиционные лоты, первый пул из 20 таких инициатив уже в работе», – рассказал зампредседателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов.
22 июля в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо оказывать регионам дополнительную поддержку. В первом полугодии их консолидированные бюджеты были исполнены с дефицитом, примерно на уровне аналогичного периода 2025 г. Глава государства также призвал выстраивать экономическую политику, ориентируясь на долгосрочные цели. «Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах», – сказал российский лидер.