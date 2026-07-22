Госдума приняла закон о наделении ВЭБ.РФ статусом организации по инвестпроектам

22 июля в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране необходимо оказывать регионам дополнительную поддержку. В первом полугодии их консолидированные бюджеты были исполнены с дефицитом, примерно на уровне аналогичного периода 2025 г. Глава государства также призвал выстраивать экономическую политику, ориентируясь на долгосрочные цели. «Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах», – сказал российский лидер.