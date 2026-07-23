Выручка ММК за II квартал составила 153 млрд рублей
Выручка ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за II квартал составила 153,29 млрд руб., увеличившись относительно I квартала на 18,8%. В компании связывают это с ростом объемов продаж на фоне сезонного восстановления спроса. Операционные и финансовые результаты опубликованы на сайте комбината.
Показатель EBITDA практически удвоился относительно предыдущего квартала и составил 16,09 млрд. руб. Показатель рентабельности по EBITDA составил 10,5%. Чистый убыток составил 17,74 млрд руб., что обусловлено эффектом от обесценения сегмента «Добыча угля» в размере 20,26 млрд руб.
За полгода выручка ММК сократилась на 10% относительно шести месяцев 2025 г. и составила 282,31 млрд руб. в связи со снижением цен реализации. Показатель EBITDA составил 24,71 млрд руб., сократившись на 40,9%. Чистый убыток за шесть месяцев составил -19,11 млрд руб. Свободный денежный поток составил 2,62 млрд руб.
Выплавка чугуна сократилась на 4,8% относительно I квартала и составила 2,27 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов в доменном переделе. За полгода она выросла на 2% год к году до 4,65 млн т. Производство стали выросло на 12,2% относительно I квартала до 2,75 млн т, а за полгода осталось на уровне шести месяцев 2025 г. и составило 5,19 млн т.
Продажи металлопродукции группы во II квартале составили 2,78 млн т (+23,5%), а в первом полугодии – 5,02 млн т (+2,1%). Рост отразил поступательное восстановление активности бизнеса.
21 марта генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил, что компания проведет сокращения управленческого персонала на 10% и остановит незагруженные производственные агрегаты. По его словам, в 2025 г. комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Его продажи упали, а чистый убыток за год составил почти 15 млрд руб. Сейчас загрузка составляет порядка 60%.