Выручка ММК за II квартал составила 153 млрд рублей

Выплавка чугуна сократилась на 4,8% относительно I квартала и составила 2,27 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов в доменном переделе. За полгода она выросла на 2% год к году до 4,65 млн т. Производство стали выросло на 12,2% относительно I квартала до 2,75 млн т, а за полгода осталось на уровне шести месяцев 2025 г. и составило 5,19 млн т.