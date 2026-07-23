Акции «Инкаба» в моменте выросли на 14,5% впервые после IPO

ПАО «Инкаб холдинг» намерено в течение ближайших 12 месяцев полностью ликвидировать рыночный долг. Величина чистого консолидированного долга группы на 30 июня составила 1,65 млрд руб. Компания планирует оставить только целевой льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 750 млн руб. под 3% годовых. Эти средства направлены на развитие стратегического проекта – завода по производству подводного оптического кабеля для морских линий связи.