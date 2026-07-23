Акции «Инкаба» в моменте выросли на 14,5% впервые после IPO
Акции «Инкаб холдинга» за день в моменте выросли на 14,5%. Рост наблюдается впервые после IPO.
По данным на 17:05 мск ценные бумаги торгуются по 67,86 руб. Рост за день составил 6%. Максимальное значение за день составило 74,46 руб. за акцию.
На закрытие предыдущего дня цена акции «Инкаб холдинга» составила 64 руб.
ПАО «Инкаб холдинг» намерено в течение ближайших 12 месяцев полностью ликвидировать рыночный долг. Величина чистого консолидированного долга группы на 30 июня составила 1,65 млрд руб. Компания планирует оставить только целевой льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 750 млн руб. под 3% годовых. Эти средства направлены на развитие стратегического проекта – завода по производству подводного оптического кабеля для морских линий связи.
«Инкаб холдинг» вышел на IPO 24 июня и привлек 2,04 млрд руб. Цена размещения составила 100 руб. за акцию. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенные для возможной стабилизации на вторичных торгах.