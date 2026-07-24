Цена акций «Русагро» на Мосбирже выросла на 8,41%
Акции «Русагро» в ходе торгов на Московской бирже на 16:41 мск выросли на 8,41% к закрытию предыдущей сессии – до 76,28 руб. Это следует из данных торгов.
Рост котировок произошел после публикации операционных результатов компании за II квартал 2026 г., а также на фоне снижения ключевой ставки Банком России.
В опубликованных данных компании отмечалось, что консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций во II квартале увеличилась на 27% в годовом выражении до 107 млрд руб. Компания объяснила рост увеличением продаж зерновых и масложировой продукции.
Выручка масложирового бизнеса выросла на 15% год к году благодаря увеличению производства на Аткарском МЭЗ после завершения модернизации в январе 2026 г. Выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась в 4,1 раза за счет расширения продаж пшеницы и сои через трейдинговый канал, а сахарного – на 64% благодаря росту объемов реализации. В мясном сегменте выручка осталась на уровне прошлого года: снижение цен на рынке свинины было компенсировано увеличением производства и ростом доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
24 июля российский фондовый рынок также позитивно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку до 14%. После публикации решения индекс Мосбиржи поднимался примерно до 2160 пунктов, однако затем часть роста была утрачена.