Цена акций «Русагро» на Мосбирже выросла на 8,41%

Выручка масложирового бизнеса выросла на 15% год к году благодаря увеличению производства на Аткарском МЭЗ после завершения модернизации в январе 2026 г. Выручка сельскохозяйственного бизнеса увеличилась в 4,1 раза за счет расширения продаж пшеницы и сои через трейдинговый канал, а сахарного – на 64% благодаря росту объемов реализации. В мясном сегменте выручка осталась на уровне прошлого года: снижение цен на рынке свинины было компенсировано увеличением производства и ростом доли продукции с высокой добавленной стоимостью.