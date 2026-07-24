Российский рынок акций отреагировал на снижение ставки ЦБ ростом
Рынок акций отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку скачком цен, который, впрочем, быстро сошел на нет. Индекс поднялся до уровня 2160, однако затем вновь ушел к отметке 2100 пунктов.
Выступление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной биржа встретила со сдержанным оптимизмом. Глава регулятора еще раз подчеркнула, что проинфляционные факторы носят временный характер, и отдельно отметила, что объем инвестиций в экономике остается очень высоким.
Также Набиуллина объяснила причины пятимесячного падения рынка акций. «Думаю, что значительная часть проблем связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний-эмитентов, будущего дивидендной политики», – заявила глава ЦБ. При этом необходимости реагировать на риски, связанные с финансовой стабильностью, Центробанк не видит.
По состоянию на 16:00 мск 24 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,22% и составил 2140,20. Индекс РТС снизился на 0,23% и составил 859,85.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Русагро» – 75,32 руб. (+7,16%)
«Группа Астра» – 180,65 руб. (+5,26%)
«Новабев групп» – 242 руб. (+4,75%)
«МД медикал груп» – 1212,80 руб. (+4,49%)
Мосбиржа – 151,88 руб. (+4,08%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Ozon – 2595,50 руб. (-4,64%)
«Алроса» – 19,04 руб. (-2%)
«Русснефть» – 83,30 руб. (-1,31%)
«Татнефть» АП – 459,30 руб. (-1,18%)
«Татнефть» АО – 487,40 руб. (-1,05%)
Общий объем торгов составил 90,51 млрд руб.