Производитель микросхем CXMT стал самой дорогой компанией в Китае после IPO

24 июня «Ведомости» со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Asia Capital Markets Report 2026» сообщали, что за 2025 г. азиатские компании на рынках капитала привлекли около $3,3 трлн, что составляет 39% от всего привлеченного капитала в мире. На Азию приходится 56% акций всех компаний, которые торгуются на бирже, а также 30% всех выпущенных корпоративных облигаций. Несмотря на сильный экономический рост и конкурентоспособность корпораций, почти 40% всех азиатских компаний торгуются ниже балансовой стоимости – т. е. компании на бирже стоят дешевле, чем реальная стоимость всего имущества за вычетом долгов.