Производитель микросхем CXMT стал самой дорогой компанией в Китае после IPO
Акции производителя микросхем CXMT взлетели почти на 466% в день первичного размещения на шанхайской бирже STAR Market, что сделало CXMT самой дорогой компанией на бирже в Китае. Об этом пишет CNBC.
Производитель привлек 57,92 млрд юаней ($8,6 млрд). При размещении акции стоили 8,66 юаня за акцию. На закрытие акции CXMT остановились на отметке в 49 юаней. Рыночная капитализация компании составила около 3,3 трлн юаней, превзойдя капитализацию крупнейшего банка КНР ICBC в 2,6 трлн юаней.
CNBC пишет, что в I квартале CXMT получила операционную прибыль в размере 35,43 млрд юаней по сравнению с убытком в 2,83 млрд юаней годом ранее. Мировой спрос на вычислительные мощности растет. Кроме того, вопрос искусственного интеллекта все чаще поднимается в контексте национальной безопасности Китая.
24 июня «Ведомости» со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Asia Capital Markets Report 2026» сообщали, что за 2025 г. азиатские компании на рынках капитала привлекли около $3,3 трлн, что составляет 39% от всего привлеченного капитала в мире. На Азию приходится 56% акций всех компаний, которые торгуются на бирже, а также 30% всех выпущенных корпоративных облигаций. Несмотря на сильный экономический рост и конкурентоспособность корпораций, почти 40% всех азиатских компаний торгуются ниже балансовой стоимости – т. е. компании на бирже стоят дешевле, чем реальная стоимость всего имущества за вычетом долгов.