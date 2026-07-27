Объем производства никеля «Норникелем» за полгода снизился на 2%

При этом во II квартале производство никеля увеличилось на 4% в сравнении с I кварталом – до 43 000 т. Рост обусловлен более ранним прохождением межнавигационной паузы и оптимизацией сроков проведения ремонтов. Производство меди выросло на 6% относительно I квартала, до 104 000 т, за счет перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами.