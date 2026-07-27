Объем производства никеля «Норникелем» за полгода снизился на 2%
Группа «Норильский никель» по итогам первого полугодия снизила объемы производства никеля относительно прошлого года на 2% до 85 000 т, а меди – на 5% до 203 000 т. Результаты опубликованы на сайте компании.
При этом во II квартале производство никеля увеличилось на 4% в сравнении с I кварталом – до 43 000 т. Рост обусловлен более ранним прохождением межнавигационной паузы и оптимизацией сроков проведения ремонтов. Производство меди выросло на 6% относительно I квартала, до 104 000 т, за счет перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами.
Забайкальский дивизион во II квартале снизил производство меди в концентрате на 4%, до 18 000 т, из-за планового ремонта мельницы самоизмельчения. По итогам первого полугодия производство меди увеличилось на 2% до 36 000 т. Рост связан с повышением извлечения меди за счет более высокого содержания металла в руде.
Во II квартале производство платины выросло до 145 000 унций (+7%), а палладия снизилось до 590 000 унций (-3%). По итогам полугодия производство платины снизилось до 281 000 унций (-16%) и палладия до 1,199 млн унций (-14%).
Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль компании за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с 2024 г. ($1,81 млрд). Последний раз «Норникель» выплачивал дивиденды в 2023 г. Общий размер объявленных дивидендов составил 139 920 млн руб. При этом размер дивидендов за 1 акцию составил 915,33 руб. (4 апреля 2024 г. «Норникель» провел сплит).