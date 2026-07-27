Цена на нефть Brent упала на 8%

В июле, как пишет Bloomberg, эталонная нефть Brent подорожала более чем на четверть, так как боевые действия на Ближнем Востоке распространились на Красное море, а хуситы, поддерживаемые Ираном, угрожают блокадой портов Саудовской Аравии. Конфликт вызывает опасения насчет «инфляционного шока», так как запасы истощаются, а цены на товары растут, указано в материале.