Цена на нефть Brent упала на 8%
Цена на октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снизилась на 8%, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 13:42 мск, фьючерсы торгуются по $85,45 за баррель. Разница с ценой закрытия составила 6,80%. Минимальное значение за день составило $84,65 за баррель.
Падение цены на нефть происходит после того, как США приостановили удары по Ирану 26 июля после почти двух недель непрерывных атак.
В Белом доме состоялось совещание, где вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Согласно заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп всегда выступает за дипломатическое решение, но сохраняет все варианты, если Тегеран продолжит агрессию. Сам американский лидер подчеркивал, что официальные лица США ведут активные переговоры с Ираном.
В июле, как пишет Bloomberg, эталонная нефть Brent подорожала более чем на четверть, так как боевые действия на Ближнем Востоке распространились на Красное море, а хуситы, поддерживаемые Ираном, угрожают блокадой портов Саудовской Аравии. Конфликт вызывает опасения насчет «инфляционного шока», так как запасы истощаются, а цены на товары растут, указано в материале.