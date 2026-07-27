Цена акций «Фикс прайс» на Мосбирже выросла на 7,1%
По состоянию на 14:05 мск 27 июля цена акций «Фикс прайс» выросла на 7,12% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,42 руб. Объем торгов составил 132,16 млн руб.
На закрытие торгов 24 июля цена акций «Фикс прайс» составила 0,39 руб., оборот торгов достиг 172,81 млн руб.
«Фикс прайс» – крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая работает под брендом Fix Price. Создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. На начало 2026 г. насчитывала 7865 магазинов в 81 регионе России, а также в странах СНГ, Монголии и ОАЭ. Входит в сотню крупнейших российских компаний по выручке. Контролирующим акционером является Сергей Ломакин, в свободном обращении на начало 2026 г. было 16% акций.