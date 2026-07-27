Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на глобальные активы

Для расчета фиксингов на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии. Фиксинги планируется использовать для создания производных финансовых инструментов.