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Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на глобальные активы

Ведомости

Московская биржа начнет торги двумя однодневными контрактами с автопролонгацией на фиксинги площадки SPY ETF и QQQ ETF с 4 августа. Они будут рассчитываться на основе цен биржевых фондов, следующих за динамикой фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq соответственно.

Новые расчетные контракты позволят профессиональным участникам рынка и их клиентам участвовать в динамике американского рынка без необходимости покупать базовые активы и проводить операции во внешних юрисдикциях.

«В июле 2026 г. более 17% всего оборота срочного рынка приходится на вечные фьючерсы. Новые контракты существенно расширят торговые стратегии клиентов, предпочитающих работу с глобальными активами на срочном рынке Мосбиржи», – отметила управляющий директор рынка деривативов площадки.

Котировка новых вечных контрактов отражает значение соответствующих фиксингов иностранных инвестиционных паев в долларах США, расчет которых начался 27 июля.

Для расчета фиксингов на Мосбирже используются данные о ценах сделок с иностранными активами, обращающимися на зарубежных биржах. Значение рассчитывается как среднее арифметическое цен сделок раз в 15 секунд в течение торговой сессии. Фиксинги планируется использовать для создания производных финансовых инструментов.

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