Золото умеренно дорожает на фоне приостановки ударов США по Ирану

В Белом доме состоялось совещание, где вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для перерыва в атаках.