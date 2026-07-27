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Золото умеренно дорожает на фоне приостановки ударов США по Ирану

Ведомости

Золото слегка дорожает на фоне признаков деэскалации конфликта между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

По состоянию на 16:08 котировки на августовский фьючерс выросли на 0,35% до $4085 за унцию. Максимальное значение за день составило $4118,75 за унцию.

Серебро выросло тоже на 0,35% до $59,112 за унцию. Стоимость октябрьского контракта на платину выросла на 1,71% и достигла отметки в $1631,80 за унцию.

CNN со ссылкой на источники 26 июля сообщал, что президент США Дональд Трамп приостановил ночные бомбардировки Ирана после почти двух недель непрерывных атак.

В Белом доме состоялось совещание, где вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность эскалацией конфликта. Кейн предупредил Трампа о возможных негативных последствиях, включая истощение запасов американских боеприпасов. Этот фактор стал одной из ключевых причин для перерыва в атаках.

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