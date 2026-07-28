Российский рынок акций снижается после недели роста
По состоянию на 12:00 мск 28 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,09% и составил 2192,69. Индекс РТС снизился на 1,09% и составил 885,42.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Группа Астра» – 184,75 руб. (-5,03%)
«Евротранс» – 42,05 руб. (-3,67%)
ЭН+ ГРУП – 299,75 руб. (-3,31%)
«Юнипро» – 1,04 руб. (-3,13%)
МТС-банк – 918,50 руб. (-3,11%)
Общий объем торгов составил 45,92 млрд руб.