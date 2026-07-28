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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций снижается после недели роста

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 28 июля индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,09% и составил 2192,69. Индекс РТС снизился на 1,09% и составил 885,42.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 45,92 млрд руб.

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