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Рынок акций торгуется в слабом минусе

Ведомости

По состоянию на 16:00 мск 28 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2213,36. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 893,72.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 68,34 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Полюс» – 9,21 млрд руб. (цена 1 357 руб.)

  • Сбербанк ао – 7,51 млрд руб. (цена 273,93 руб.)

  • ГК «Самолет» – 5,33 млрд руб. (цена 320,80 руб.)

  • ВТБ – 4,28 млрд руб. (цена 57,34 руб.)

  • Ozon – 3,80 млрд руб. (цена 2 918 руб.)

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