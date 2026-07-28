Рынок акций торгуется в слабом минусе
По состоянию на 16:00 мск 28 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2213,36. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 893,72.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 41,80 руб. (-4,13%)
«Группа Астра» – 188,30 руб. (-3,18%)
МТС-банк – 925 руб. (-2,58%)
«Новабев групп» – 264 руб. (-2,29%)
ВТБ – 57,34 руб. (-1,79%)
Общий объем торгов составил 68,34 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: