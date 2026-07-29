Акции «Яндекса» достигли максимума с середины июня после новости о дивидендах

На утренней сессии к 9:21 мск бумаги компании подорожали до 3942 руб. за акцию, что на 1,9% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Это максимальное значение с 19 июня. По состоянию на 10:14 мск рост замедлился до 1,96%, а стоимость акций составила 3936 руб.