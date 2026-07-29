Акции «Яндекса» достигли максимума с середины июня после новости о дивидендах
Акции «Яндекса» выросли до максимального уровня почти за полтора месяца после публикации финансовой отчетности и рекомендации выплатить дивиденды. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
На утренней сессии к 9:21 мск бумаги компании подорожали до 3942 руб. за акцию, что на 1,9% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Это максимальное значение с 19 июня. По состоянию на 10:14 мск рост замедлился до 1,96%, а стоимость акций составила 3936 руб.
29 июля стало известно, что менеджмент «Яндекса» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 г. в размере 110 руб. на акцию. Совет директоров рассмотрит этот вопрос на заседании 31 июля.
Также компания представила финансовую отчетность по МСФО. Выручка «Яндекса» во II квартале 2026 г. выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 386 млрд руб. По итогам первого полугодия показатель увеличился на 19% до 759 млрд руб.