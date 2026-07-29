«Сбер» дополнительно выкупил 7,9% «Элемента» за 5,4 млрд рублей

В январе ПАО АФК «Система» объявило, что продает долю в 37,6% в «Элементе» «Сберу». Тогда корпорация полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом». Банку перешли все активы группы, кроме «Корпорации роботов». Управление производственными активами также было передано структуре Сбербанка, на базе которой планировалась консолидация других компаний отрасли.