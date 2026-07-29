«Сбер» дополнительно выкупил 7,9% «Элемента» за 5,4 млрд рублей
«Сбер» выкупил еще 7,9% акций ПАО «Элемент» в рамках обязательной оферты, которая была запущена в феврале 2026 г., сообщила компания.
«В рамках обязательного предложения в мае 2026 г. группа дополнительно приобрела 7,9% акций. Стоимость приобретения в рамках обязательного предложения составила 5,4 млрд руб.», – говорится в отчетности банка по МСФО.
Итоговая доля «Сбера» в компании «Элемент» составила 49,8%.
В январе ПАО АФК «Система» объявило, что продает долю в 37,6% в «Элементе» «Сберу». Тогда корпорация полностью вышла из совместного предприятия с «Ростехом». Банку перешли все активы группы, кроме «Корпорации роботов». Управление производственными активами также было передано структуре Сбербанка, на базе которой планировалась консолидация других компаний отрасли.
ГК «Элемент» была создана в 2019 г. Это крупнейший производитель российской микроэлектроники. Группа занимается выпуском интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры.