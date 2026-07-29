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Убыток ГТЛК за полгода по РСБУ составил 14,2 млрд рублей

Ведомости

По итогам первого полугодия чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ вырос почти в восемь раз год к году и составил 14,2 млрд руб. Финансовая отчетность опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании составила 57,2 млрд руб., что на 1,4% выше, чем в первом полугодии 2025 г. Валовая прибыль выросла на 1,8% до 49,6 млрд руб.

Непокрытый убыток вырос до 31,6 млрд руб. (+81% год к году). На 65% сократились прочие доходы – до 7,7 млрд руб.

Чистый убыток ГТЛК по результатам 2025 г. по РСБУ достиг 6 млрд руб. против чистой прибыли в размере 2,4 млрд руб. годом ранее. Активы компании в прошлом году выросли на 5% в годовом выражении и составили 1,3 трлн руб. Рост произошел благодаря заключенным сделкам по новому бизнесу и реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Ее доля на рынке лизинга страны составляет 20%. Транспорт компании работает в 90% российских регионов. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.

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