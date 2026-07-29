Убыток ГТЛК за полгода по РСБУ составил 14,2 млрд рублей

Чистый убыток ГТЛК по результатам 2025 г. по РСБУ достиг 6 млрд руб. против чистой прибыли в размере 2,4 млрд руб. годом ранее. Активы компании в прошлом году выросли на 5% в годовом выражении и составили 1,3 трлн руб. Рост произошел благодаря заключенным сделкам по новому бизнесу и реализации проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.