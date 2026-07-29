Цена акций VK на Мосбирже выросла на 5,1%
Акции VK на Московской бирже подскочили на 5,1% к закрытию торгов 29 июля. Стоимость бумаг достигла 147,85 руб. при обороте почти в 2 млрд руб.
Рост произошел на фоне сообщений об уголовном преследовании основателя Telegram Павла Дурова. ФСБ заявила о наличии фактов использования мессенджера для координации диверсий, бизнесмену грозит обвинение по статье о содействии терроризму.
28 июля бумаги закрылись на отметке 141,4 руб. при обороте 1,46 млрд руб.
VK – крупнейшая технологическая компания России, объединяет соцсети «В контакте» (100 млн пользователей), «Одноклассники» (34 млн), платформу «Дзен» и другие сервисы, охватывающие 95% аудитории Рунета. Контролирующий акционер – АО «МФ технологии», основными бенефициарами которого являются «Газпром-медиа холдинг» и «Согаз» .