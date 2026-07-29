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Цена акций VK на Мосбирже выросла на 5,1%

Ведомости

Акции VK на Московской бирже подскочили на 5,1% к закрытию торгов 29 июля. Стоимость бумаг достигла 147,85 руб. при обороте почти в 2 млрд руб. 

Рост произошел на фоне сообщений об уголовном преследовании основателя Telegram Павла Дурова. ФСБ заявила о наличии фактов использования мессенджера для координации диверсий, бизнесмену грозит обвинение по статье о содействии терроризму.

28 июля бумаги закрылись на отметке 141,4 руб. при обороте 1,46 млрд руб.

Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризме

Общество

VK – крупнейшая технологическая компания России, объединяет соцсети «В контакте» (100 млн пользователей), «Одноклассники» (34 млн), платформу «Дзен» и другие сервисы, охватывающие 95% аудитории Рунета. Контролирующий акционер – АО «МФ технологии», основными бенефициарами которого являются «Газпром-медиа холдинг» и «Согаз» .

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