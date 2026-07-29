Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризме

(принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ)

Работу Telegram в России начали ограничивать с прошлого года. В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) объявил об ограничении звонков в этих мессенджерах. В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp». В феврале 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram.

В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло WhatsApp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы в Telegram. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».