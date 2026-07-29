Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризме

Что грозит Дурову и Telegram после обвинений в терроризмеС учетом многоэпизодности речь может пойти о пожизненном лишении свободы основателя мессенджера, говорят юристы
- Как в России сегодня ограничивают работу Telegram
- Какое наказание ждет Дурова
- Риски для работы Telegram в России
Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), сообщили в среду, 29 июля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалены «многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности», отметили там же. Последствиями стали «многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб». Пока Дуров официально не объявлен в международный розыск, решение находится «в процессе принятия», позднее уточнили в службе.
Ранее, 27 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия с мессенджером Telegram по вопросу восстановления доступа к платформе в России. Но заметного продвижения со стороны мессенджера в этом вопросе, по его словам, не наблюдалось.
Как в России сегодня ограничивают работу Telegram
В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло WhatsApp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы в Telegram. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».
В России Telegram остается одним из популярных мессенджеров: в июне 2026 г. он стал вторым в России по месячному охвату – хотя бы раз за этот период в его мобильную и десктопную версии заходили 75,7 млн человек, следует из данных Mediascope. В сравнении с июнем 2025 г. этот показатель просел у Telegram на 16,6%. Лидером по месячному охвату среди мессенджеров в июне 2026 г. стал Max (86,2 млн человек).
Какое наказание ждет Дурова
При доказанности обвинения по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ Дурову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 000 до 700 000 руб. либо пожизненное лишение свободы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Это особо тяжкое преступление, альтернативы лишению свободы статья не предусматривает».
При этом, как отмечает Галанцев, ключевой вопрос – доказывание: обвинению необходимо будет подтвердить, что неудаление соответствующих каналов, чатов и ботов являлось именно умышленным содействием террористической деятельности, а не только неисполнением требований российских органов. Это принципиально разные составы с принципиально разными последствиями, отмечает юрист.
«Практически речь пойдет о заочном процессе: УПК РФ допускает рассмотрение дела об особо тяжком преступлении в отсутствие подсудимого, если он находится за пределами России и уклоняется от явки (ч. 5 ст. 247 УПК РФ)», – добавляет Галацев. Реальное исполнение приговора, по его словам, маловероятно, поскольку Дуров имеет гражданство Франции, а Франция своих граждан не выдает.
Рекламные миллиарды Telegram
С учетом многоэпизодности при обвинительном приговоре в случае с Дуровым речь может пойти о верхней границе, уверена адвокат, партнер, руководитель филиала адвокатского бюро Intellect в Санкт-Петербурге Анна Сунгурова. Юрист солидарна с мнением Галанцева, что доказывание прямого умысла здесь станет ключевым.
«Реалистичный сценарий – заочный арест, заочный приговор и арест активов в России, – продолжает Сунгурова. – Франция собственных граждан не выдает, как и ОАЭ, несмотря на действующий договор о выдаче с Россией (у Дурова в этой стране есть эмиратское гражданство). Так что приговор, если состоится, будет иметь прежде всего символическое и имущественное значение».
Риски для работы Telegram в России
Предъявление обвинения Дурову автоматически не влечет за собой ни прекращения работы Telegram в России, ни признания мессенджера экстремистской организацией – для этого потребуется отдельное судебное решение и установление экстремистского характера деятельности самой организации, считает Галанцев из «Пропозитума». В то же время, как добавляет юрист, такие обвинения могут стать очередным поводом для дальнейшего ужесточения ограничений в отношении мессенджера.
Обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предъявлено Дурову лично как руководителю администрации Telegram – юридически это дело против физического лица, и автоматически правовой статус самой платформы оно не меняет, говорит Сунгурова из Intellect. Однако, как обращает внимание юрист, обвинение построено на тезисе о систематическом неудалении администрацией запрещенного контента, то есть следствие фактически формирует доказательственную базу о противоправном характере деятельности самой площадки: «Поэтому риски признания Telegram запрещенной организацией я оцениваю как высокие».
«Для пользователей само по себе использование Telegram ответственности не влечет. Ориентир дает кейс Meta
Само по себе использование мессенджера не криминализовано, солидарна Сунгурова. Но зона риска, как уверена эксперт, существенно расширится: любые платежи в адрес запрещенной организации – покупка подписки Premium, Stars, размещение рекламы через Telegram Ads – потенциально могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).
«А с учетом сложившейся практики по делам о запрещенных организациях это не теоретический риск. Для бизнеса это означает необходимость сворачивать официальные каналы, чат-боты и клиентские коммуникации в Telegram; для администраторов монетизируемых каналов – прямые уголовно-правовые риски», – резюмировала Сунгурова.