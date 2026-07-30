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В «Сберинвестициях» появился первый нелистингованный фонд на брокерском счете

Ведомости

«Сберинвестиции» запустили ОПИФ «Первая – инструменты в рублях» – первый на рынке нелистингованный фонд, паи которого можно покупать прямо на брокерском счете в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Механизм разработан совместно с Национальным расчетным депозитарием (НРД) и УК «Первая», сообщили в компании.

Фонд ориентирован на вложения в российские госбумаги, корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Паи доступны в приложении на Android и iOS, после покупки они автоматически отображаются на брокерском счете. Клиенты могут управлять портфелем, докупать, погашать и обменивать паи в банковском приложении. Брокер выступает налоговым агентом. Клиент также может сальдировать доходы для снижения налога.

В НРД подчеркнули, что инфраструктурное решение позволяет профессиональным участникам интегрировать продукты в привычные приложения.

Ранее в «Сберинвестициях» сообщили, что инвесторы стали активнее покупать акции в июле, а приток в облигации и биржевые фонды снизился. Чистый приток средств в акции с начала июля достиг 14 млрд руб., что почти соответствует уровням за весь июнь, когда приток составил 16 млрд руб., и на 4 млрд больше, чем в мае. Наибольший интерес инвесторы проявили к акциям «Сбера», ВТБ, «Газпрома», МТС, «Роснефти», «Лукойла», Х5, «Транснефти» и «ИнтерРАО».

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