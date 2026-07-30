В «Сберинвестициях» появился первый нелистингованный фонд на брокерском счете

Ранее в «Сберинвестициях» сообщили, что инвесторы стали активнее покупать акции в июле, а приток в облигации и биржевые фонды снизился. Чистый приток средств в акции с начала июля достиг 14 млрд руб., что почти соответствует уровням за весь июнь, когда приток составил 16 млрд руб., и на 4 млрд больше, чем в мае. Наибольший интерес инвесторы проявили к акциям «Сбера», ВТБ, «Газпрома», МТС, «Роснефти», «Лукойла», Х5, «Транснефти» и «ИнтерРАО».