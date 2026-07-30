ПАО «Интер РАО» нарастило чистую прибыль по РСБУ на 29,6% в первом полугодии
Выручка показала рост на 31,5%, показатель увеличился до 31,53 млрд руб. Себестоимость продаж в первом полугодии 2026 г. составила 26,48 млрд руб. (+28,8%). Валовая прибыль также выросла – на 47,4% до 5,05 млрд руб.
Компания нарастила выручку от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ на 16,3%, получив 12,5 млрд руб. Коммерческие расходы при этом также увеличились на 30,8% и по итогам января – июня 2026 г. составили 2,6 млрд руб.
В первые пять месяцев 2026 г. «Интер РАО» увеличила экспорт электроэнергии в Казахстан на 28% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 1,4 млрд кВтч. Казахстан, а также Монголия останутся основными направлениями экспорта электроэнергии из России в 2026 г., отметил тогда гендиректор компании Сергей Дрегваль. Еще одним важным направлением поставок в этом году, по его словам, будет Грузия. В I квартале 2026 г. компания поставила в Грузию 260 млн кВтч электроэнергии (в январе – марте 2025 г. коммерческих поставок не было).