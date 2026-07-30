«Северсталь» получила 4,66 млрд рублей чистого убытка по РСБУ в первом полугодии

20 июля «Северсталь» отчиталась о результатах своей деятельности по МСФО. Компания в первом полугодии 2026 г. заработала почти 315 млрд руб. выручки, что на 14% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 г. Сокращение объема выручки обусловлено падением средних цен реализации металлопродукции и увеличением доли полуфабрикатов в структуре продаж, объяснили в «Северстали». Реализация полуфабрикатов компании в первом полугодии подскочила в 1,7 раза до 709 000 т. Показатель EBITDA «Северстали» в отчетном периоде снизился почти вдвое до 42,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 13% против 22% годом ранее.