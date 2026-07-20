Выручка «Северстали» в первом полугодии снизилась на 14%

Одна из крупнейших российских компаний черной металлургии «Северсталь» заработала в первом полугодии 2026 г. почти 315 млрд руб. выручки по МСФО, что на 14% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 г., говорится в сообщении компании.