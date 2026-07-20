Выручка «Северстали» в первом полугодии снизилась на 14%Динамика финпоказателей компании остается под давлением ценовой конъюнктуры
Одна из крупнейших российских компаний черной металлургии «Северсталь» заработала в первом полугодии 2026 г. почти 315 млрд руб. выручки по МСФО, что на 14% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 г., говорится в сообщении компании.
Сокращение объема выручки обусловлено падением средних цен реализации металлопродукции и увеличением доли полуфабрикатов в структуре продаж, объясняет «Северсталь». Реализация полуфабрикатов компании в первом полугодии подскочила в 1,7 раза до 709 000 т.
Показатель EBITDA «Северстали» в отчетном периоде снизился почти вдвое до 42,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 13% против 22% годом ранее. Свободный денежный поток (СДП) компании по итогам первого полугодия составил -70,2 млрд руб. против -29,1 млрд руб. в январе – июне 2025 г.
Сокращение СДП связано со снижением показателя EBITDA на фоне низких средних цен реализации, оттока денежных средств в оборотный капитал и масштабной инвестиционной программы, поясняет компания. Отток денежных средств в оборотный капитал за первое полугодие 2026 г. составил 45,9 млрд руб. из-за роста дебиторской задолженности и сокращения объемов факторинга.
Инвестпрограмма «Северстали» в первом полугодии была на уровне 54,06 млрд руб. – на 38% меньше, чем годом ранее. Годовой план вложений компании составляет 112 млрд руб. Чистая прибыль в отчетном периоде рухнула в девять раз до 4,12 млрд руб., следует из сообщения.
Чистый долг «Северстали» в январе – июне составил 88,4 млрд руб. против 21,7 млрд руб. на конец 2025 г. Соотношение чистый долг / EBITDA – 0,87.
Производство стали компанией в первом полугодии выросло на 3% до 5,5 млн т, чугуна – на 2% до 5,7 млн т. Общие продажи стальной продукции составили 5,66 млн т – на 4% больше, чем годом ранее.
Металлопотребление в России по-прежнему сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой: спрос на сталь за первое полугодие 2026 г. снизился на 7,5% г/г, говорит гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев. Его слова приводятся в сообщении компании. При этом в июне зафиксировано оживление в строительном секторе, поддерживаемое реализацией инфраструктурных проектов и государственными программами, отмечает топ-менеджер.
«С учетом этого мы подтверждаем наш прогноз по итогам года – снижение металлопотребления на примерно на 7% в годовом выражении», – сказал Шевелев, не приводя абсолютных значений.
Начало строительного сезона в условиях низких запасов у переработчиков и металлотрейдеров оказало поддержку ценам на металлопродукцию во II квартале – средние котировки на горячекатаный листовой прокат выросли на 3% в квартальном выражении, добавил он.
При сохранении текущей макроэкономической ситуации во втором полугодии «Северсталь» прогнозирует постепенную стабилизацию спроса на сталь на внутреннем рынке. Компания продолжит фокусироваться на снижении себестоимости, развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и реализации стратегических инвестиционных проектов, отметил Шевелев.
Сезонный рост спроса на металлопродукцию на рынке привел к восстановлению цен, соглашается инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Он будет оказывать влияние на рынок во II и III кварталах, что приводит к некоторому восстановлению рентабельности металлургических компаний, отмечает эксперт.
По его словам, в IV квартале вероятно охлаждение спроса в связи с подходом зимнего сезона, но до какого уровня – пока сложно сказать. В целом по итогам 2026 г. можно ожидать снижения спроса на сталь на 7–9%, что может означать постепенную стабилизацию спроса на внутреннем рынке, считает Суверов.