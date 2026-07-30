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Чистая прибыль НЛМК по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась вдвое

Ведомости

Чистая прибыль группы Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по МСФО в первом полугодии 2026 г. снизилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,5 млрд руб. против 44,9 млрд руб. годом ранее. Это следует из промежуточной консолидированной финансовой отчетности компании.

Выручка группы за январь – июнь сократилась на 11,6% до 387,7 млрд руб. с 438,7 млрд руб. в такой же период в 2026 г. Себестоимость реализации снизилась до 277,4 млрд руб. с 301,4 млрд руб., а валовая прибыль – до 110,3 млрд руб. против 137,3 млрд руб. Операционная прибыль уменьшилась более чем вдвое до 25,9 млрд руб. с 54,7 млрд руб.

Во II квартале 2026 г. чистая прибыль НЛМК составила 15,5 млрд руб. против 23,27 млрд руб. 2025 г., а квартальная выручка снизилась до 199,1 млрд руб. с 219 млрд руб.

В конце апреля стало известно, что убыток НЛМК по РСБУ за январь – март 2026 г. составил 5,93 млрд руб. против убытка в размере 1,23 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

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