Чистая прибыль НЛМК по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась вдвое

Выручка группы за январь – июнь сократилась на 11,6% до 387,7 млрд руб. с 438,7 млрд руб. в такой же период в 2026 г. Себестоимость реализации снизилась до 277,4 млрд руб. с 301,4 млрд руб., а валовая прибыль – до 110,3 млрд руб. против 137,3 млрд руб. Операционная прибыль уменьшилась более чем вдвое до 25,9 млрд руб. с 54,7 млрд руб.